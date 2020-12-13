TİKA'dan Moldova'daki Kinoloji merkezine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Cumhuriyeti Devlet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Kinoloji Merkezi'ni yeniledi.

Moldova Cumhuriyetinde üst düzey devlet görevlilerini ve yabancı temsilcileri korumakla görevli, Devlet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri bünyesinde bulunan Kinoloji Merkezi'nde köpekler; koruma, patlayıcı madde ve mekanizmalarının tespiti konularında eğitiliyor.

TİKA tarafından yürütülen proje kapsamında, çevre duvarı ve köpek kafesleri yenilenen merkezin fiziki altyapısı iyileştirilerek, idareciler ve eğitimciler için kapalı mekan oluşturuldu. Yenilen merkez sayesinde, kritik görevler üstlenen eğitimcilere ve köpeklere, uluslararası standartlar ve modern koşullara uygun çalışma ortamı sağlandı.

Merkezin açılış törenine, Moldova Cumhuriyeti Devlet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Başkanı Iaroslav Martin, T.C Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer ve TİKA Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu katıldı.

Törende, merkezde eğitim alan köpeklerin koruma ve patlayıcı madde bulma eğitimleri uygulamalı olarak gösterildi.