TİKA'dan Mozambikli meteoroloji uzmanlarına eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliğinde Mozambik Meteoroloji Enstitüsü'nden 21 uzmana hava tahmini, radar analizi, hava meteorolojisi gibi alanlarda 5 gün süren eğitimler verildi.

Geçtiğimiz yıllarda İdai ve Kenneth kasırgaları sonucu yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlercesinin evsiz kaldığı Mozambik'te aşırı hava olaylarından dolayı meteoroloji ve hava tahmini kritik önem taşıyor. Mozambik'te kasırga felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla TİKA ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliğinde 21 uzmana eğitim verildi.

TİKA yetkililerinin de katıldığı törende konuşan Meteoroloji Enstitüsü Genel Müdürü Adérito Aramuge, “Bu desteklerin devamı bizim için çok önemli. İşimizi daha iyi gerçekleştirebilmek adına Türkiye'nin tecrübesi bize yol gösterici olacaktır. TİKA ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim İşleri Şefi Alano Pedro Manguissa da Türkiye'den bu desteğe devam etmesini istediklerini ve bu sayede daha eğitimli personel ile Mozambik halkını daha iyi uyarabileceklerini belirtti.

Mozambik geçtiğimiz haftalarda bir kasırga felaketi daha yaşamış ve Manika bölgesinde 9 kişi hayatını kaybetmişti.