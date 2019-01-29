TİKA'dan Mozambikli tarım uzmanlarına eğitim

TİKA, Afrika'da yaptığı proje ve eğitimler ile kıtada tarımın gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Mozambikli uzmanlara verilen eğitimde toprak örneği alınması, organik madde, kireç, su ile doygunluk, fosfor, potasyum, pH ve EC analizleri ve analiz sonuçlarının hesaplanması ve yorumlanması gibi konular laboratuvar ortamında uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca heyete gübreler ve gübreleme teknikleri ile sulama sistemleri hakkında da detaylı bilgi verildi. Uzmanlar laboratuvar uygulamalarının yanı sıra deneme alanları ziyaretleri de yaptı. Eğitimi başarıyla tamamlayan uzmanlara sertifikaları verildi.

Heyet Başkanı Manuel Pedro Talein, “Bitkiyi beslemek, iyi ve verimli ürün alabilmek için önce toprağı tanımak gerekli ardından uygulanacak gübre ve tohum seçmek, sulama yöntemlerini bilmek önemlidir” dedi. Talein, bu eğitim sayesinde pek çok yeni bilgilerle donatıldıklarını ve ülkelerinde faydalı çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirterek, buraya gelmelerini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne, TİKA'ya ve UTAEM'e heyet adına teşekkürlerini iletti.