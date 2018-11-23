TİKA'dan Mozambik'te meslek eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te genç işsizlikle mücadele kapsamında kalemişi ve nakkaşlık kursu düzenlendi.

Mozambik genelinde yüksek olan genç işsizlik ile mücadele kapsamında farklı meslek ve iş dallarında çalışmak üzere gençlere yönelik eğitimler düzenleyen TİKA, Hamza Derneği işbirliğiyle 35 katılımcıya kalemişi ve nakkaşlık eğitimi verdi. 4 hafta süren eğitimin teorik bölümü tamamlandıktan sonra uygulamalı eğitim Tevbe Camii'nde gerçekleştirildi. Projenin ortaklarından Hamza Derneği Başkanı ve Mozambik Din İşleri Kurulu Başkanı Amunidin Muhammad, sertifika töreninde yaptığı açıklamada, “Mozambik'te bulunan birçok ibadethanede bu alanda yetişmiş yeterli eleman olmaması nedeniyle süsleme veya yenileme çalışmalarında büyük zorluklarla karşılaşıyorduk” dedi.

Muhammad, TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin hem kültürel zenginliğin arttırılması hem de meslek edindirme açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldılar. Sertifika almaya hak kazanan Abdulrashide Francisco, “TİKA meslek edinmeme yardımcı oldu, şimdiden çalışmaya başladık, çok teşekkür ediyorum” dedi.