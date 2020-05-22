TİKA'dan Namibya'ya Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'nın Başkenti Windhoek başta olmak üzere 4 ayrı bölgede Ramazan ayı gıda paketi dağıtımına başladı.

TİKA tarafından Namibya'da, herhangi bir gelir kaynağı bulunmayan Müslüman halka, Ramazan ayı münasebetiyle gıda yardımı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3.000 kişiye ulaşılması hedeflenen yardım paketleri, pirinç, yağ, çay, şeker, tuz, un, çorba gibi malzemelerden oluşuyor.

Yardımın ilk etabı olarak 500 gıda paketi başkent Windhoek, Oshakati, Keetmanshoop ve Osire Mülteci Kampı olmak üzere dörde bölgede dağıtıldı.

TİKA Windhoek Program Koordinatörlüğü ve Windhoek Islamic Center (WIC) işbirliğinde Başkent Windhoek'ta düzenlenen ilk dağıtım töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

WIC Başkanı Salmaan Jacobs törende yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında durarak kendilerini desteklediğini, tok olanın aç olanın halinden anlaması gereken bu kutsal ayda ve içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte TİKA, yardımlarını Müslüman kardeşlerimize ulaştırdığı için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

TİKA Koordinatörü Özlem Güvenç ise, “Türkiye, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin her zaman her yerde yardıma ihtiyacı olanların az ya da çok yanında olduklarını, Müslüman alemi için paylaşım ayı olan Ramazan ayında, biz de kendi imkanlarımızı Müslüman kardeşlerimizle paylaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

Dağıtım töreni dua ve teşekkür ile son buldu.