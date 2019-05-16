TİKA'dan Nijer'de bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Nijer'in Torodi ve Kollu bölgesinde Ramazan ayı kalkınma yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı paketi dağıtıldı.

2019 yılı Ramazan ayı kalkınma yardımları kapsamında Nijer'in Torodi ve Kollu bölgelerinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye, Pirinç, Darı (Milet), Şeker ve Sıvı yağdan oluşan gıda paketleri dağıtımı gerçekleştirdi.Torodi bölgesinde, Milletvekili Souley Djiofo ve bölge halkının geniş katılımı ile 600 aileye gıda yardım yapıldı.

Düzenlenen törenle Kollu'da bulunan 400 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı gıda yardım paketleri dağıtıldı. Kollu bölgesinde yardım dağıtımına, T.C Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Bani Kono Derneği Başkanı Lawel Mariama, TİKA yetkilileri ve bölge halkı katıldı.