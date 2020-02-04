TİKA'dan Nijer'de doğal yaşama destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de nesli tükenmekte olan “Camelopardalis Peralta” zürafalarının barınma ve beslenme alanında çeşitli projeler gerçekleştirdi.

Evrensel bir miras olan ve soyu tükenmekte olan “Camelopardalis Peralta” türü zürafaların yaşam alanları iyileştirilerek sayılarını arttırmak ve soylarının devamını sağlamak amacıyla TİKA tarafından çeşitli faaliyetler yürütüldü. Faaliyetler çerçevesinde zürafaların doğrudan takibini ve korumasını sağlayacak olan gözetleme kulelerinin iki tanesi tamir edilerek, tespit edilen stratejik yerlere iki yeni gözetleme kulesi kuruldu. Yürütülen faaliyetler kapsamında ayrıca zürafaların su ihtiyacını kurak mevsimlerde de karşılayacak olan büyük bir göleti besleyecek su kuyusu ve deposu inşa edilerek, bölgede yer alan yaklaşık 10'a yakın göletin etrafına zürafaların tuz ihtiyacını karşılayacak yeni tuz alanları oluşturuldu. Parkın ziyaretçilerinin giriş yaptığı büyük bungalov bina ile bir adet konukevi de yenilendi.

Camelopardalis Peralta zürafaları

Doğal yaşam alanları sadece Batı Afrika olması ve zaman içerisinde kuraklık, fakirlik ve insan nüfusunun artmasına bağlı olarak bu bölgelerin yerleşime açılması gibi nedenlerle sayıları gittikçe azalan ve Afrika'da yaşayan dokuz alt tür zürafa familyasından

biri olan “Camelopardalis Peralta” türü zürafaların sayıları, Nijer tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2017 yılında 600'e kadar yükseltildi. Zürafalar, sadece Nijer'in Koure, kuzey Dallol Bosso, Fandou, Dingazi, Gaya ve Tahouha bölgelerinde yaşamını sürdürebiliyor. 1996 yılında sayıları 56'ya kadar inen “Camelopardalis Peralta” türü zürafalar, renk, sıcaklığa dayanıklılık, fiziki güç ve büyüklük gibi özellikleri ile Afrika'da yaşayan dokuz alt tür zürafa familyasının en değerlisi olarak kabul ediliyor.