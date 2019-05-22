TİKA'dan Nijer'e idari altyapı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer Dışişleri Bakanlığı Sani Bako Konferans Salonu'nu ve parlamento komisyonlar toplantı salonunu yeniledi.

Dışişleri Bakanlığı ve başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere farklı üst düzey Nijer devlet kurumları tarafından kullanılan Sani Bako Konferans ve Toplantı Salonu, TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile modern bir görünüme kavuşturularak, üst düzey toplantıların rahatça yapılabileceği bir mekan haline getirildi. Proje kapsamında salonun koltukları, halıları ve ses yalıtımı tamamen yenilenerek, çatı izolasyonu gerçekleştirildi. Duvarlar tamir edilerek boyandı ve salonun elektrik aksamı elden geçirildi. Salonun tamamlanmasının ardından incelemelerde bulunan Nijer Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Sani Abani, TİKA'ya teşekkürlerini iletti. Abani, salonun mükemmel olduğunu ifade ederek, “Üst düzey devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerini ağırlayabileceğimiz nitelikte bir salona kavuşmuş olduk” ifadelerini kullandı.

BM Gelişmişlik İndeksi'nde son sıralarda yer alan Nijer'de devlet kurum ve kuruluşlarının randımanlı çalışması için gerekli altyapı genellikle bulunmuyor. TİKA tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde meclisin internet hizmeti, TV yayınlarının gerekli altyapısı ve konferans ses sistemi sağlandı. Nijer makamları, söz konusu destekten dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, önümüzdeki dönemde de benzer projelerin hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.