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TİKA'dan Pakistan'a Covid-19 ile mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile mücadele eden Pakistan’da Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile mücadele eden Pakistan'da Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.


TİKA tarafından 2014 yılında Pakistan'ın Güney Pencap bölgesinin Muzzaffargarh şehrinde inşa edilen ve tam teşekküllü donanımı gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine 12 bin 500 cerrahi maske, korona virüsle mücadelede görevli doktorların kullanabilmesi için KN95 tipi maske, korona kiti ve dezenfektan temin edildi. Hastane Başhekimi Doktor Javed İrfan, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti. Yapılan destek sayesinde korona virüs ile mücadelede tedavi hastanesi olarak belirlenen Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinin ihtiyaçlarının önemli ölçüde karşılanması bekleniyor.

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