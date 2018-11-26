TİKA'dan Romanya sağlık sistemine bir katkı daha

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Bükreş'te faaliyet gösteren Bükreş Sf. Pantelimon Acil Klinik Hastanesinin Ortopedik Cerrahi bölümünün ihtiyaç duyduğu tıbbi donanım ve anestezi cihazının teminini sağlayarak hastane kapasitesinin artırımına ve modernizasyonuna katkıda bulundu.

TİKA, Bükreş'te faaliyet gösteren Bükreş Sf. Pantelimon Acil Klinik Hastanesinin Ortopedik Cerrahi bölümünün ihtiyaç duyduğu tıbbi donanım ve anestezi cihazının teminini sağlayarak hastane kapasitesinin artırımına ve modernizasyonuna katkıda bulundu. Kurulduğu 1972 yılından beri Bükreş kentinin çoğunlukla düşük gelirli ailelerine acil müdahale hizmeti veren ve ülkenin en önemli hastanelerinden biri olan Sf. Pantelimon Acil Klinik Hastanesinin ortopedi bölümünün ihtiyaç duyduğu tıbbi donanım ve anestezi cihazının teminini TİKA tarafından sağlandı. Ameliyathanenin açılışı T.C. Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Pantelimon Hastanesi Genel Müdürü Dr. Dragos-Virgil Davıtoıu, Medikal Müdürü Conf. Dr. Costel Sorin Stamate, Ortopedi Bölümünün Başhekimi Dorel Bratu, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, hastane yetkilileri ve STK temsilcilerinin katıldığı bir tören ile gerçekleştirildi.

TİKA, Romanya vatandaşlarının modern ve kaliteli sağlık hizmetine erişimine katkı sağlıyor

Ortopedi bölümüne ait ameliyathanelerde modern ekipmanlar ile daha fazla sayıda hastaya hizmet verilmesine katkı için ortapedi kliniğine “iki kutuplu cerrahi elektrokoter”, hayati fonksiyon monitörü, ortopedik ameliyat masası gibi modern tıbbi ekipmanlar ve anestezi cihazından oluşan modern donanım Sf. Pantelimon Acil Klinik yetkililerine teslim edildi. Romanya'da sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve sağlık alanında kurumsal kapasitelerin arttırılmasına yönelik proje ve programlarını arttırarak devam eden TİKA, Romanya vatandaşlarının modern ve kaliteli sağlık hizmetine erişimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen proje ile hassasiyet gerektiren ağır yaralı hastalar başta olmak üzere ortopedik cerrahi operasyon gerektiren tüm tedavilerin modern koşullarda yapılabilmesi mümkün olabilecek. Tamamlanan proje ile halihazırda 12 klinik ve yaklaşık 520 yatak kapasitesiyle acil müdahale hastanesi olarak başkentin güneydoğu bölgesi ve Bükreş çevresindeki bölgelerinin sakinlerine hizmet vermeye devam etmekte olan Hastanenin Sağlık Bakanlığı, “Uyum Programı” çerçevesinde kapasite artırımı ve modernizasyonuna da önemli bir katkı sunuldu. TİKA ayrıca devam eden Romanya Mecidiye Hastanesi Poliklinik Bölümü projesi ile Dobruca bölgesinde yaşayan Romen ve Müslüman halkın daha kaliteli sağlık hizmeti almasını hedefliyor.