İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TİKA'dan Şili'deki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerine Covid-19 yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başkent Santiago’daki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 323 öğrenci ve ailelerine Covid-19 ile mücadele kapsamında gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başkent Santiago'daki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 323 öğrenci ve ailelerine Covid-19 ile mücadele kapsamında gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.


Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu 1963 yılından bu yana başkent Santiago'da Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçiliğinin sorumluluğunda eğitim veriyor. TİKA'nın desteği ve Santiago Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla gerçekleşen yardım sonrasında Okul Müdürü Javier Vega söz konusu küresel salgın dolayısıyla Türkiye'nin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı Büyükelçi Gülcan Akoğuz'a teşekkür etti.


TİKA daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda okulun altyapısını iyileştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir tadilat ve donanım projesi gerçekleştirmişti. Okulda ayrıca öğrenciler arasında Türkçe öğrenimini yaygınlaştırmak ve Türk tarihi ve kültürü hakkında farkındalık kazandırmak için Türk Dili ve Tarihi dersleri de veriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.