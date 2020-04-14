TİKA'dan Sırbistan'ın korona virüs mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başlatılan maske ve dezenfektan üretim projesine destek verdi.

TİKA, Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başlatılan maske ve dezenfektan üretim projesine destek verdi. Sancak bölgesinde maske, sabun, dezenfektan gibi kişisel hijyen ürünlerine ulaşılmasına katkı sağlamak için, yine bölgenin kadınlarıyla el ele verilerek geliştirilen projeyle üretilen 20 bin maske, 250'şer adet sabun ve el dezenfektanı, bölge halkına ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Proje, 2018 yılından bu yana Sancak bölgesinde, kadınlara ve çocuklara yönelik çeşitli sosyal destek faaliyetleri yürüten Hatice Kadınlar Derneği işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Hayata geçirilen proje ile TİKA tarafından sağlanan 5 adet dikiş makinesi, maske, sabun ve dezenfektan üretimi için gerekli olan malzemelerle derneğin gönüllü kadınları üretim yapıyor.

Hatice Kadınlar Derneği Başkanı Amila Liçina, yaptığı açıklamada, “Covid 19 salgınıyla karşı karşıya geldiğimizde toplumumuza nasıl katkıda bulunuruz diye düşündük ve bizi bu zor günlerde de yalnız bırakmayan TİKA'nın katkılarıyla halkımıza dağıtmak üzere maske ve dezenfektan ürünlerin üretimine gönüllü olduk. Yardımları ve destekleri için Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.