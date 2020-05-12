TİKA'dan Somali'de 500 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), başkent Mogadişu'da evlerini terk ederek Garas Baley bölgesindeki kamplarda yaşamak zorunda kalan Somalili 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Covid-19 virüsünün büyük oranda etkilediği yerlerden biri de Somali oldu. TİKA tarafından Ramazan ayında Somali'nin başkenti Mogadişu'da içinde pirinç, un, makarna, şeker ve sıvı yağ bulunan 500 adet gıda paketi kampta yaşayan ailelere dağıtıldı. Mogadişu'nun Garas Baley bölgesindeki kamplarda yaşayan 500 göç etmek zorunda kalmış aileye gıda paketlerinin teslimine TİKA Mogadişu PKO personeli ile Bölge Kaymakamı Abdurrahman Ahmed Ali, Kaymakam Yardımcısı Abdirahim Ali ve Bölge Komutanı Ali Ahmed katıldı.

Garas Baley bölgesindeki kamplarda yaşayan aileler, yardımdan dolayı Türkiye'ye, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ettiler.