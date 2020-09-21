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TİKA'dan Somali'deki devlet hastanesine ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’nin Galmudug Federal Bölgesinin Başkenti Dusamareb şehrinde bulunan eyaletin en büyük devlet hastanesi olan Galgadud Devlet Hastanesine röntgen cihazı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Galmudug Federal Bölgesinin Başkenti Dusamareb şehrinde bulunan eyaletin en büyük devlet hastanesi olan Galgadud Devlet Hastanesine röntgen cihazı desteğinde bulundu.


Orta Somali bölgesinin en büyük hastanesi olan Galgadud Devlet Hastanesi, Somali'de uzun yıllardan bu yana devam eden Somali iç savaşı nedeniyle kısıtlı kaynaklarla halka hizmet vermeye çalışıyor. Dusamareb şehri ile çevre yerleşim yerlerinde yaşayan 500 binden fazla insana hizmet veren hastane, savaş nedeniyle kısıtlı sağlık hizmeti sunabiliyor. TİKA tarafından sağlanan röntgen cihazı desteğiyle, Dusamareb şehrinde ve çevre yerleşim yerlerinde yaşayan pek çok insan uzaklara gitmeden hastalıklarının teşhisine ve sağlık sorunlarının çözümüne imkan bulabilmeleri hedefleniyor.


Galgadud Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmed M Mahdi, yaptığı açıklamada, TİKA tarafından hastanelerine sağlanan röntgen cihazı desteğinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Türk halkına teşekkür eden Mahdi, cihazdan Etiopya'dan gelen hastaların da faydalanacağını söyledi.


Uzun yıllardan bu yana devam eden, hastanelerin ve sağlık hizmeti veren bütün kurumların faaliyetlerini sonlandırmalarına neden olan Somali İç Savaşı nedeniyle son yıllarda uluslararası toplum ve Türkiye'nin de çabalarıyla Somali'nin sağlık altyapısı yeniden güçlendirilmeye çalışılıyor.

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