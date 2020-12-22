TİKA'dan Somali'deki hastaneye laboratuvar malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Güney Batı Federal Bölgesinde, Başkent Mogadişu'ya 450 km mesafedeki Wajid Hastanesine Laboratuvar malzemesi desteğinde bulunuldu.

Somali'nin en yoksul şehirlerinden birisi olan Wajid şehrinde ve etrafındaki köylerde 60 bin kişi yaşıyor. Şehirde sağlık hizmeti veren tek hastane olan Wajid Hastanesinde, Somali'de yaklaşık 30 yıldır devlet düzeninin kurulamaması nedeniyle herhangi bir yenileme yapılamıyor.

TİKA'nın sağladığı Laboratuvar malzemesi desteği kapsamında hastaneye; CBS Makinesi, Biyokimya Cihazı, Elize Cihazı, Mikser, Mikroskop, Rulman ve Santifrüz cihazları desteğinde bulunuldu.

Proje kapsamında temin edilen laboratuvar malzemeleri sayesinde, terör örgütünün kısıtlama ve kuşatmasında yaşayan insanların başka şehirlere gitmeden, sağlık problemlerinin teşhis edilip tanı konulmasına imkan sağlandı.

TİKA'nın Hastanelerine sağladığı destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Wajid Bölgesi Hastane Yöneticisi Fadumo Abdullahi Shiekh, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk Halkına teşekkür etti.