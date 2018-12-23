TİKA'dan Sudanlı engelli eğitim merkezi uzmanlarına eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu işbirliğinde Sudan Khartoum Cheshire Home (KCH) Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi eğiticilerine Türkiye'de eğitim programı düzenlendi.

TİKA tarafından KCH Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden aralarında uzman doktor, fizyoterapist ve teknik eğitmenlerin bulunduğu 10 eğiticiye Ankara'da 15 günlük eğitim programı düzenlendi. Eğiticilere Ankara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunun öğretim elemanları tarafından ortez-protez konuları, hastaların protezle rehabilitasyonu, protezle yürüyüşlerinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözülmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim kapsamında eğiticilerle birlikte Türkiye'ye getirilen 3 Sudanlı engelliye ortez tedavisi uygulandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Sudanlı heyet, TİKA'da düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Törende konuşan Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Menal Mustafa, “Sağlanan eğitim programından dolayı TİKA'ya ve Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa, Ankara'da edindikleri mesleki bilginin ülkelerinde bedensel engellerin rehabilitasyonunda önemli bir ilerleme sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'a gerçekleştirdiği ziyarette gündeme gelmesi ile Sudan'ın önde gelen rehabilitasyon merkezlerinden olan ancak ilkel şartlarda faaliyet gösteren Khartoum Cheshire Home (KCH) Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştı. Ortez-protez üretim atölyesi bulunan ve rehabilitasyon eğitimlerinin verildiği merkezin şartlarını, kapasitesini ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve Türkiye'de gerçekleştirilecek eğitim konularını belirlemek üzere Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Ortopedik Protez ve Ortez Bilim Doktoru Prof. Dr. Serap Alsancak merkeze teknik ziyaret gerçekleştirmişti. Merkezin daha iyi şartlarda hizmet vermesi amacıyla fiziki kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.