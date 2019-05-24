TİKA'dan Tacikistan'da yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan'da Tacikistan'ın en az gelişmiş bölgelerinden olan Sangvor ilçesine gıda yardımında bulundu.

TİKA, Ramazan ayında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den 6 saat mesafede bulunan dağlık bölgedeki Sangvor ilçesine gıda yardımında bulundu. İlçede yakın zamanda gerçekleşen sel felaketi nedeniyle pek çok ev ve tarla zarar görmüş, bu durum çiftçilikle geçinen bölge halkını zora sokmuştu. Sangvor Belediyesi işbirliğinde 5 ayrı noktada gerçekleştirilen gıda yardımından ilçe sınırları içerisinde bulunan 77 köy faydalandı. Belediye tarafından belirlenen yoksul ve engelli vatandaşlara 500 adet gıda kolisi ulaştırıldı.

Dağlık yapısı nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalan bölgede kötü yol şartları nedeniyle kış aylarında erişim zor bir hal alıyor. Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi sınırına yakın bir bölgede yer alan Sangvor, bölgede hiçbir sanayi tesisinin bulunmaması ve suyun bol olmasına bağlı olarak bitki çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle arıcılık için uygun alanlar arasında yer alıyor. TİKA tarafından bölgede yaşayan dar gelirli insanlarının refah seviyesinin arttırılması için önümüzdeki dönemde arıcılık projesi gerçekleştirilmesi de planlanıyor.