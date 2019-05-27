TİKA'dan Tokyo'da Ramazan Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tokyo Din Hizmetleri Koordinatörlüğü işbirliğinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da 500 kişiye iftar programı düzenlendi.

İftar vesilesi ile Türk- İslam kültürünün ebru ve hüsn-ü hat sanatlarından örnekler misafirler ile paylaşıldığı programda canlı ney dinletisine yer verildi.

Japon misafirler kültürel açıdan son derece doyurucu buldukları programda icra edilen ebru sanatını keyifle izlerken, iftar yemeği esnasında Türk Tasavvuf Müziğinin seçkin eserlerini dinleme imkânı elde etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Camii ve Kültür Derneği binasında gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçisi Murat Mercan, TİKA I. Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak ve çoğunluğu Japon vatandaşlarından olmak üzere 500'ün üzerinde misafir katıldı.