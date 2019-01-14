TİKA'dan Tunuslu çiftçilere destek

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus'un Sidi Bouzid kentinde tarım kooperatifine Stevia (Şeker otu) tarımı için gerekli malzeme ve teknik ekipman desteğinde bulunuldu.

TİKA, 2011 yılındaki Tunus devriminin ilk kıvılcımının ortaya çıktığı yer olan Sidi Bouzid'de Stevia (Şeker otu) tarımı projesi gerçekleştirdi. Proje ile Tunus'ta ilk defa gerçekleştirilecek olan Stevia tarımı için gerekli işgücü ve bilgi birikimine sahip olan ancak ekipman eksikliği nedeniyle üretime başlayamayan girişimci bir tarım kooperatifine TİKA destek sağladı.

Proje kapsamında, aralarında kadın çiftçilerinde yer aldığı 17 Sidi Bouzidli çiftçiyi birleştiren Tadhamen Kooperatifine Stevia tarımı alanında faaliyete başlaması için ihtiyaç duyduğu tohum, sera, sulama tesisatı, yaprak kurutma makinası, gübre ve sair tarım malzemesi temin edildi.

TİKA'nın “Sidi Bouzid'de Stevia Tarımını Destekleme Projesi” ile Tunus'ta yetiştirilen tarım ürünlerine bir yenisini ekleyerek bu sayede hâlihazırda dünya genelinde yaklaşık 5 milyar dolarlık pazarı olan bu yeni sektöre Tunus'un da dahil olması hedefleniyor. Projeden ilk etapta yıllık 150 bin dolar gelir elde etmesi beklenen kooperatif, gelirin tamamını stevia tarımının geliştirilip büyümesi için kullanacak.

Stevia Bitkisi

Dünyada kullanımı her geçen gün artan protein ve şeker içermeyen Stevia bitkisi fabrikasyon işlemlerden geçtikten sonra, şekere oranla yaklaşık 400 kat daha fazla tatlandırıcı özellik kazanabiliyor. Diyabet, hipertansiyon ve obezite hastaları tarafından yoğun talep görüyor.