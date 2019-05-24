TİKA'dan Tuzhurmatu bölgesinin yeniden imarına destek

Proje başlama merasimine TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, Selahaddin Vilayeti ITC Sorumlusu Heytem Haşim Muhtaroğlu ve Tuzhurmatu Belediye Başkanı Mühendis Visam Abidin Gani ve bölge halkı katıldı.

Ortaklaşa yapılan söz konusu proje kapsamında TİKA 300 ton asfalt malzemesi temin ederken, Tuzhurmatu Belediyesi ise iş makineleri, mühendisler ve teknik ekip sağladı.

Asfalt dökülen Alwa Caddesi şehrin ana merkezinde yer alıyor ve yaklaşık bir kilometre uzunluğunda, ayrıca ilçenin doğusunu ve merkezi batıya bağlayan en işlek caddelerden birisi konumunda. Cadde üzerinde sebze ve meyve esnafı, Nüfus Dairesi, Tuzhurmatu Şii Vakfı Bürosu, Hüseyniye mescidi, Sağlık kliniği ve bir de lise bulunuyor.

Proje kapsamında, Aksu caddesini, Bağdat Kerkük ana yoluna bağlayan ara bölümde asfaltlanacağı planlanıyor.