TİKA'dan Uganda'da 500 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda Müslümanları Yüksek Konseyi işbirliğinde Uganda'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Ramazan ayında 10 kilo un, 6 kilo fasulye, 6 kilo pirinç, 2 kilo şeker, yarım kilo tuz ve 2 litre yağdan oluşan gıda paketleri, başkent Kampala'ya 1 saatlik mesafedeki Bombo bölgesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye dağıtıldı. Uganda Müslümanları Yüksek Konseyi işbirliği ileyapılan yardım dağıtımına Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Uganda Başmüftüsü Şeyh Şaban R. Mubajje, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu ile birçok üst düzey bölge yöneticisi katıldı. Büyükelçi Alp, yaptığı konuşmada Türkiye'nin TİKA, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumları ile bütün dünyada yaptığı Ramazan yardımlarına değinerek, “Ülkemiz kişi başına düşen milli gelir bazında dünyanın en cömert ülkesi konumundadır” dedi.

Uganda Başmüftüsü Şeyh Mubajje ise, TİKA'nın projelerinin önemine değinerek, Türkiye'nin Uganda'ya yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Mubajje, bundan sonraki projelerde de iş birliği içerisinde olmak istediklerini ifade etti.