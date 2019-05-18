TİKA'dan Ukrayna'da iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2019 yılı Ramazan kalkınma yardımları kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iftar programı düzenledi.

TİKA Program Koordinatörü Esin Acar Ergin, yaptığı konuşmada, paylaşma, iyilik, barış ve dayanışma gibi kavramların özellikle ön plana çıktığı ve tüm İslam dünyası için büyük önem taşıyan Ramazan ayı sebebiyle düzenlenen TİKA iftarının Türkiye ve Ukrayna arasındaki işbirliğini ve dostluğu pekiştirmeye destek olacağını söyledi.

Kiev Büyükelçisi Güldere de, kurulan bu sofrada her kesimden temsilcinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Programda konuşan Tuğrul Türkeş, düzenlenen iftar vesilesi ile akraba Türk toplulukları ve Ukraynalı dostlarımız ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov ise Ramazan ayının İslam dünyası için önemine değinerek TİKA iftarının Ukrayna'daki farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağladığını sözlerinde vurguladı.

T.C. Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Geçici Olarak İşgal Edilmiş Topraklar ve Yerinden Edilmiş Kişiler Bakanı Vadim Çerniş, Türkiye-Ukrayna Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ukrayna Milletvekili, Dünya Kırım Tatarları Birliği Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'un da katıldığı iftar programında Kırım Müftüsü Ayder Rustemov ve Ukrayna Müftüsü Said İsmagilov tarafından dualar okundu.

Düzenlenen iftar programına, Ukrayna'da ikamet eden Kırımlı Tatarlar, Ahıskalılar ve Gagavuz temsilcileri, diplomatlar, din adamları, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk iş adamları katıldı.