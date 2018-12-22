TİKA'dan Uluslararası Hukuk Kurultayına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle, 26 ülkeden 350'den fazla hukukçu Bakü'de gerçekleştirilen “2. Avrasya Hukuk Kurultayı”nda bir araya geldi.

Türkiye Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Azerbaycan Hukukçular Konfederasyonu organizasyonunda Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Avrasya ülkeleri arasındaki hukuki dayanışmayı ve iş birliğini artırmak amacıyla "Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk" ana temalı 2. Avrasya Hukuk Kurultayı düzenlendi.

Kurultay'ın açılış programına, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Azer Ceferov, Azerbaycan Milli Meclis'inin Hukuk Siyaseti ve Devlet Kuruculuğu Komisyonu Başkanı Ali Hüseynli, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı ve Türk Milletvekilleri, katıldı.

Kurultayın açılışında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yardımcısı Azer Ceferov, son dönemlerde artan terör olaylarına ve insanlık suçlarına dikkat çekerek, bu sorunların çözümü için hukuk çerçevesinde yeni arayışların gerçekleştirilmesinin önem arz ettiğini vurguladı. Diğer ülkeler ile iş birliği anlaşmalarının olmasına gerek kalmaksızın bu konuda hassas davranılması gerektiğini söyleyen Ceferov, FETÖ terör örgütü mensuplarının tutuklanarak Türkiye'ye teslim edilmesinin bu konuda önemli bir örneği olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu da Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini ve bu alanda sahip olduğu tecrübelerini dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Türkiye olarak Azerbaycan'ın terörle mücadelede atığı adımları desteklediklerini söyledi.

26 ülkeden 350'den fazla hukukçunun katıldığı kurultayın birinci gününde, “Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Kurumlar”, “Göç, Sığınma ve İnsanlığa Karşı Suçlar”, “Uluslararası Terörizm” ve “Uluslararası Hukuk ve Silahsızlanma” başlıklarında oturumlar yapıldı. Düzenlenen kurultayın ikinci gününde ise, yüksek yargı temsilcilerinin, akademisyenlerin ve baro mensubu avukatların ülkeler arasındaki hukuk iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi ve iş birliklerinin arttırılması konularında çalıştay düzenlendi.