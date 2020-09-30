TİKA'dan Yemen'in Covid-19 ile mücadelesine termal kamera desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile mücadele kapsamında Aden Uluslararası Havaalanı'na bilgisayar destekli termal kamera sistemi kurulumu gerçekleştirdi.

TİKA tarafından Aden Uluslararası Havaalanı'nın gelen ve giden yolcu peronlarına kurulumu gerçekleştirilen ve denemeler sonrası hazır hale getirilen sistem, havaalanı güvenlik müdürlüğüne teslim edildi. Teslim törenine Yemen Sağlık Bakanı Vekili Dr. Muhammed Bekri, Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Mahfuz Ba-Fakih, havaalanı yetkilileri ve TİKA'nın Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı katıldı.

Bakan Vekili Bekri törende yaptığı konuşmada, TİKA ile salgından önce olduğu gibi salgının Yemen'de yayılmaya başlaması ile birlikte başta Yemen sağlık personelinin bilinçlendirme eğitimi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Pandemi ile birlikte sağlık hizmetleri alanında zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Bekri, sağlık birimlerinin yüklerinin hafifletilmesi adına bu projeyi önemsediklerini belirtti. Bekri, TİKA'nın şahsında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Abdullah Sarı ise konuşmasında, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında birçok alanda Yemenli kardeşlerinin yanında olma gayretinde olduklarını belirtti. İkinci dalga sonrası uçuşların başlaması ile yurt dışından gelen veya yurt dışına giden yolcuların tedbir amaçlı ateşlerinin ölçülmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi, sağlıklı insanların korunması ve hastalığın tekrar yayılmasının önlenmesi amacı ile Aden Uluslararası Havaalanı'nın giden ve gelen yolcu peronlarına iki adet bilgisayar destekli termal kamera sistemini kurduklarını söyledi.

TİKA tarafından kurulan bilgisayar destekli termal kamera sistemi, yüz tanıma sistemi sayesinde her iki saniyede bir bir kişinin ateşini ölçecek kapasiteye sahip. Standardın üzerinde bir ateş tespiti durumunda sesli alarm veren sistem, ateşi ölçülen kişileri kaydederek, kişi başka bir tarihte tekrar geldiğinde daha önceki geçişinde ateşi olduğu hakkında uyarıda bulunuyor.