TİKA'nın desteği ile Bosna Hersek Devlet Arşivi dijitalleşiyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Bosna Hersek Devlet Arşivi arasındaki mevcut protokol çerçevesinde Osmanlı Devleti dönemine ait evrakların dijital ortama aktarılması sureti ile korunması ve daha erişilebilir olmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bosna Hersek Devlet Arşivi ve TİKA arasında 6 Haziran 2019 tarihinde Bosna Hersek'in Laktaşi şehrinde mutabakat zaptı imzalanmıştı. Dijitalleşme sürecinin başlatılması kapsamında Bosna Hersek Arşivi'ne, Saraybosna Tarih Arşivi'ne, Banja Luka'da bulunan Sırp Cumhuriyeti Arşivi'ne, Tuzla'da bulunan Tuzla Kantonu Arşivi'ne, Bihaç'ta bulunan Una Sana Kantonu Arşivi'ne, Mostar'da bulunan Hersek Neretva Kantonu Arşivi'ne ve Travnik şehrinde bulunan Orta Bosna Kantonu Arşivi'ne modern tarayıcı cihazlar TİKA tarafından teslim edildi.

“Bosna Hersek Devlet Arşivleri'nin henüz yüzde 3'ü bile dijital ortama aktarılamadı”

Törende konuşan Bosna Hersek Devlet Arşivi Müdürü Saşa Klepiç, Türkiye ve Bosna Hersek Arşivleri arasında yakın bir iş birliği olduğunu ve gün geçtikçe geliştiğini belirtti. Klepiç, Bosna Hersek Devlet Arşivleri olarak ellerinde bulunan belgelerin henüz yüzde 3'ünün bile dijital ortama aktarılamadığını ifade etti. Bosna Hersek arşivlerinde mevcut Osmanlı dönemine ait belgelerin dijital ortama aktarılması için ihtiyaç duyulan 7 adet modern tarayıcı ekipmanın TİKA tarafından temin edildiğini kaydeden Klepiç, bunun arşiv kurumlarının dijitalleşme sürecinin başlaması bakımından büyük bir destek olduğunun altını çizdi. Klepiç, Bosna Hersek arşivlerinin ortak gayesinin toplumun hafızası olan belgeleri muhafaza etmek olduğunu belirterek, bunun sağlanmasına imkan tanıyan TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

“TİKA olarak projenin bir parçası olmaktan mutluyuz”

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde hayata geçirilen proje ile Bosna Hersek Arşivleri'nde mevcut Osmanlı dönemi belgelerinin dijital ortama aktarılması yolu ile korunması ve kolay erişilebilir olmasının amaçlandığını belirtti. Ünal, projenin devamında taranan belgelerin Türkçe'ye çevrilmek sureti ile araştırmacı ve uzmanların erişimine sunulacağını akardı. Ünal, ileride bu alanda yapılacak araştırma ve analizler için son derece faydalı olacak projenin TİKA olarak bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Başkent Saraybosna'da Devlet Arşivleri Müdürlüğünde düzenlenen törene Bosna Hersek Devlet Arşivi Müdürü Saşa Klepiç, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiğinde görevli 1. Müsteşar Özgür Şahin, kanton arşiv müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Osmanlı Dönemi Evrakı ve Yazma Eserler Programı”

TİKA ve Devlet Arşivleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen “Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Osmanlı Dönemi Evrakı ve Yazma Eserler Programı” kapsamında ecdat hafızasının muhafaza edilmesi ve kazanımı adına Balkanlar'da uygulamaya koyduğu program ile Makedonya'da 100 binden fazla dijital belge Türkiye arşivlerine kazandırıldı. Aynı program kapsamında Arnavutluk'ta yürütülen ortak tarihi hafızanın ihyası çalışmaları neticesinde 650 bin dijital belgenin taraması gerçekleştirilerek, Türkiye'de bulunan arşivlerde yerini aldı. Programda bir sonraki ülke olan Bosna Hersek'te Osmanlı dönemi belgelerinin korunması ve dijital ortama aktarılmasına yönelik süreç başlatılmış olup, ilk etapta ihtiyaç duyulan modern cihazlar konusunda destek sağlandı.