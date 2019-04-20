TİKA'nın Güney Afrika'daki çalışmaları hız kesmiyor

Mandela'nın bir dönem yaşadığı, Güney Afrika'nın ayrımcılığa karşı mücadelesinin en önemli merkezinde, ırki ve dini köktenciliğin mağduru bir sembol olan, Soweto Cami, direnişin başlangıç noktası ve kalbi olan Soweto bölgesinin merkezinde yer alıyor.

Daha önce Apartheid Rejimi destekçisi bir grup tarafından bombalı saldırıya uğrayan cami, TİKA tarafından, İslam'ın ve geleneksel Afrika kültürünün birbirine uyumu ve yakınlığını yansıtacak şekilde restore edildi. Caminin iç süslemesinde Osmanlı motifleri kullanılırken, dış süslemesinde Afrika çizgileri kullanılarak, bölge kültürünü yansıtan Ndebele sanatıyla tamamlandı.

Açılışının yapılmasıyla cami ülke tarihine ışık tutan sembollerden biri haline gelecek

Soweto Müslüman Birliği Yöneticisi Loqman yapılan çalışmaların ardından cemaatinin 5 katına çıktığını, bölgede yaşayan gayrimüslimlerin dahi camiyi görmek için ziyaret ettiklerini belirterek bu vesileyle Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Tarihi öneme sahip cami restore edildi, şimdi sıra iç süslemesinde

Kuruluşunda Osmanlı Sultanı Abdulamid'in de katkılarının bulunması sebebiyle Nur El Hamidiye olarak isimlendirilen Cami, 1884 yılında Cape Town'da Müslümanların ekonomik katkısı ile inşa edilmiş iki katlı bir camidir.

Tarihi özellikleri yönünden iki ülke arasındaki bağın bir nişanesi olan caminin restorasyonunu tamamlayan TİKA, iç süsleme çalışmalarına başlıyor.

Nur El Hamidiye Cami'nin iç süslemesinde hat işlemeciliği (Kufi ve Sulüs) ve nakkaşlık kullanılarak gerçekleştirilmesi ve bu sayede merkezi bir bölgede bulunan ilgili camiye cezbedici bir özellik kazandırılması planlanıyor.

Cami Yönetimi Başkanı Abdurrauf Boux, TİKA'nın daha önce Cape Town'da gerçekleştirdiği titiz ve itinalı çalışmalarıyla birçok proje ve Nur-ul Hamidiye Cami restorasyonundan ötürü Türk Halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ifade etti.

137 Yıllık Miras, Osmanlı Kriket Kulübü

Güney Afrika'ya Osmanlı Devleti tarafından 1863 yılında ülkedeki Müslümanları eğitmek ve aralarındaki ihtilafları çözmek için gönderilen Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından 137 yıl önce kurulan kulüp, ülkede beyaz olmayanların kurduğu ilk kriket kulübü olma özelliği taşıyor.

Osmanlı Kriket Kulübü bugüne kadar Güney Afrika tarihindeki yeri itibarıyla bir kulüpten fazlasını temsil etti. Kulüp 151 yıl önce buraya Osmanlı Devleti tarafından gönderilen Ebubekir Efendi'nin öğretilerini, kriket ile yeni nesillere ulaştırma misyonunu hala devam ettiriyor. TİKA tarafından saha ekipmanları temin edilen kulüp yerel ligde başarılarını sürdürüyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en köklü üç kriket kulübünden biri olan Osmanlı Kriket Kulübünün ihtiyaç duyduğu çeşitli malzeme ve ekipmanları temin eden TİKA, kulüp binasının tadilatını yaparak elektrik tesisatını yeniledi.

Osmanlı Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams TİKA'nın sağladığı ekipmanlar ile artık aynı anda daha fazla oyuncu ile antrenman gerçekleştirebildiklerini, bu sayede 6-7 yaş grubu çocukların da artık kulüp bünyesinde spor yapabildiklerini ifade ederek, Türk halkına ve TİKA'ya klübün kalkınmasına sağladıkları desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Gerçekleştirilen projeler vasıtasıyla hem geçmiş ile geleceği, hem de bölge insanı ile ülkemiz arasındaki tarihsel, kültürel bağları aktaran bir köprü olan eserlerin ayağa kaldırılması hedefleniyor.