TİKA'nın Kırgızistan'da yenilediği okul hizmete açıldı

Kırgızistan'ın Çüy Bölgesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen Budenovka Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Çüy Bölgesi Isık-Ata İlçesi Budenovka köyünün yerleşik ortaokulu 1975 yılında hizmete açılmıştı. 17 farklı milletten yaklaşık 750 öğrencinin eğitim gördüğü okul binası 3 ayrı bloğun birleşmesinden oluşuyor.

TİKA, 2017 yılında okulun ana girişinde yer alan bloğun dış cephe tadilatını yapmıştı. 2018 yılında proje devam ederek okulun pencereleri, çatı kaplaması ve diğer blokların dış cephesi yenilendi.

Söz konusu okulun açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, T.C. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, Isık-Ata İlçesi Kaymakamı Bayış Kurmanov, yerel yönetim, köy sakinleri ve okul öğrencileri katılım sağladı.

Kaymakam Bayış Kurmanov açılış konuşmasında, TİKA'nın bu bölgeye yaptığı desteklerden dolayı teşekkürlerini bildirerek bu projenin ilk destek olmadığını, daha önce “Nur-Nariste” Çocuk Kreşinin tadilatı, köy halkına temiz su temini projelerini de TİKA'nın gerçekleştirdiğini vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun ise, “Türkiye Devleti Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk TİKA ofisini buraya açan ülkedir. 1992 yılından beri birçok alanda projeler gerçekleştirdik, bunun için de eğitimin yeri ise çok önemlidir. Buradaki çocuklar da ülkenin geleceğidir” diye konuştu.

Nurdan, “Yapılan bu yatırımlar geleceğe yatırımdır. Bununla birlikte, buradaki insanların yüzündeki mutluluğu görünce biz de çok büyük bir sevinç yaşıyoruz” dedi.

Tören, öğrencilerin geleneksel Kırgız ve Türk danslarını sergiledikleri programla sona erdi.