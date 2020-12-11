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TIMSS 2019'un sonuçları konferansta değerlendirilecek

Dünyanın üst düzeyde kabul gören eğitim araştırmalarından TIMSS 2019’un sonuçları, yapılacak konferansla değerlendirilecek.

Dünyanın üst düzeyde kabul gören eğitim araştırmalarından TIMSS 2019'un sonuçları, yapılacak konferansla değerlendirilecek. Konferansa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.


Ankara Eğitim Platformu'nun düzenleyeceği konferansa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra TIMSS'in önde gelen ismi IEA İcra Direktörü Dr. Dirk Hastedt de katılacak. TIMSS 2019 verilerinin yorumlanacağı konferansta Türkiye'nin eğitim karnesi çıkarılacak ve yorumlanacak. Bakan Selçuk, 2023 vizyonunu içeren bir sunum da yapacak.

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