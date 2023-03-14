Tıp Bayramı'nda Kızılay hekimleri afet bölgesinde

Deprem felaketinde büyük yıkımın yaşandığı illerde Kızılay sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda da dışarı çıkamayan, evde sağlık hizmeti ihtiyacı duyan hastalar başta olmak üzere muayene olmak isteyen afetzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam etti.

Kızılay sağlık çalışanları bugüne kadar 10 bin afetzedeyi muayene ederken, 16 bine yakın afetzedeye de ücretsiz ilaç dağıtımı gerçekleştirdi. 275 afetzede ise evde hasta bakımı gerçekleştirildi.

"Birlikte ağlayıp birlikte toparlanmaya çalışıyoruz"

Deprem haberini alır almaz Kızılay'ın mobil sağlık araçlarıyla bölgeye giden, Kızılay'ın mobil sağlık araçlarında görevli röntgen teknisyeni Rukiye Melike Yağmur, "Depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi yanındaki AVM otoparkında doktor ve psikolog arkadaşlarımızla beraber bir konteynerde kalıyoruz. Akşama kadar gördüklerimizi konuşurken birlikte ağlayıp birlikte birbirimizi toparlamaya çalışıyoruz. Mutlu olduğumuz ya da mutlu ettiğimiz anlarla motive olmaya çalışıyoruz. Burada bir sürü insanın hayatına dokunduk ve dokunacağız" dedi.

Düğünde Kızılay anonsu

Köy köy, belde belde dolaşan Kızılay sağlık çalışanları, ihtiyacı olan afetzedelere ulaşmak için bu kez köy düğününde afetzedelere ulaştı. Kızılay'ın gönüllü bir sağlık çalışanı mikrofonu eline alarak Kızılay mobil sağlık aracının bölgeye geldiğini anons etti. Bazı Kızılay sağlık çalışanları ise sokak sokak gezerek araç mikrofonundan Kızılay Mobil Sağlık ekiplerinin geldiğini duyurdu.

"Ölen eşinin ilaçlarını getirdi, 'Bir başkasına faydalı olur belki' diye bize verdi"

Kahramanmaraş'ta Kızılay Mobil Sağlık aracında görevli Hemşire Sultan Ateş, elinde 2 poşet ilaçla yanlarına gelen yaşlı bir kadının ilaçları ihtiyacı olanlara verilmesi için kendilerine teslim ettiğini belirtti. Sağlık çalışanlarına "ölen kocasından kalma" ilaçlar olduğunu belirten yaşlı kadın, ilaçları gördükçe üzüldüğünü ve birilerine hayat olsun diyerek ilaçları Kızılay sağlık ekiplerine teslim etti.

İhtiyacı olanlara tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kızılay sağlık ekipleri, şeker hastalığından uzuvlarını kaybetmiş, yaşlı ve dışarı çıkamayan afetzedeler başta olmak üzere ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti vermeye devam ederken, gidilen yerleşim yerlerinde psikososyal destek hizmetleri ve ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye gibi sosyal yardımlarda hızlıca verilmektedir.