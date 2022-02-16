TİSAM ilk sergisine ev sahipliği yaptı

TİSAM, ilk sergisinde sanatseverleri ağırladı. Türk İslam medeniyetinin önemli sanat dallarının yaşatılacağı bu özel yapıda birbirinden kıymetli 57 eser görücüye çıktı. TİSAM'ın usta öğreticilerinin elinden çıkan eserlerin sergilendiği açılışa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanatın insanın kâinat gibi mükemmel bir eser karşısında hissettiği içsel duygunun dışa yansıması olduğunu aktaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde yapılan yatırım ve kültürel etkinliklerle sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugün de özel bir sergide bir aradayız. İslam sanatları ebru, hat, tezhip, minyatür aslında bizim ruhumuzun, inancımızın, geleneğimizin sanatlarıdır. Bunu seküler bir dünyada gerçekten her şeyin dünyevileştiği bir dünyada yeniden insanların ruhuna takdim etmek, kadim geçmişimizin izinde canlı tutmak, ihya etmek son derece önem arz ediyor. Hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki İslâm anlayışında en yüce sanatkâr Allah'tır. Onun yaratması da güzellik ve mükemmelliğin tecelli etmesidir. Bugün burada her biri birbirinden kıymetli eserler üzerinden onun yansımalarına tanıklık ediyoruz” dedi.