TİSAM'da geleneksel sanatlar yaşatılıyor

Mamak Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'ndeki (TİSAM) geleneksel sanatlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yüzlerce kursiyerin öğrenim gördüğü Mamak Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde birçok alanda kurs açılmaya devam ediyor. Tezhipten ebruya, hat sanatından minyatür ve çiniye kadar birçok farklı geleneksel sanat bu merkezde yaşatılıyor. Türk İslam tarihinin mihenk taşlarından olan geleneksel sanatlar, Mamak'ta yüzyılları aşan tarihi ile yeniden hayat buluyor. Bu sanatların yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hedeflenen TİSAM'da tarihten gelen motifler, kursiyerlerin elinde şekilleniyor. Ortaya çıkan eserler görenleri kendine hayran bırakıyor.

Türk İslam Sanatları Merkezi, Dikimevi'nde Musiki Muallim Mektebi kampüsünde kendine has mimarisi ile hizmet vermeye devam ediyor.

“Geleneksel sanatlarımızı yaşatmaya devam ediyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini ve daha pek çok geçmişten günümüze taşınan geleneksel sanatlar, Türk İslam Sanatları Merkezimizde yaşatılmaya devam ediyor. Mamak Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliği ile verilen kurslarımıza gençlerimiz, hanımlarımız büyük ilgi gösteriyor. Yapılan eserler, verdiğimiz kursların değerini ortaya koyuyor” dedi.