TİTCK ekipleri ilaç depoları ve eczaneleri denetledi

Son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarında döviz kurundaki baskı nedeniyle ilaç tedarikinde sıkıntı yaşandığına dair haberler yer alması üzerine Türkiye genelindeki denetimlerini sıklaştıran TİTCK, ilaç depoları ve eczaneleri denetledi. Konuyla ilgili TİTCK tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde basında yer alan döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler üzerine Türkiye genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelerimize yönelik denetimler, kurumumuzca sıklaştırılmıştır. Hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği iddiaları çerçevesinde yürütülen denetimlerde öncelikli olarak kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı, gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı, hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığı ile ürünlerin muhafaza koşullarının kontrolü yapılmaktadır. Kurumumuz müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimler artarak devam edecektir” denildi.