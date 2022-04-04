Tiyatro Festivali Ali Poyrazoğlu ile sona erdi

Her yıl düzenlediği tiyatro festivalleri ile başkentte kültür ve sanat etkinliklerinde fark oluşturan Ankara Yenimahalle Belediyesi, bu yılki tiyatro festivaline Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun “Şıngır Şıngır Beyoğlu” oyunu ile veda etti.

Tiyatro festivaline Şubat ayında “Ömrümün Sonuna Kadar” oyunu ile start veren Yenimahalle Belediyesi, 2 ay boyunca 15 farklı oyun ile 50 bine yakın Başkentli tiyatro severi buluşturdu.

Festivalin kapanışı ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşarın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde tiyatronun ustası Ali Poyrazoğlu ile yapıldı. Poyrazoğlu'nun tek kişilik gösterisi için salon hınca hınç dolarken usta tiyatrocu, dram, trajedi ve yaşanmışlıkları sahnede doğaçlama bir şekilde buluşturan 1 buçuk saatlik gösteriyi Sanat Güneşi Zeki Müren'in “Şimdi Uzaklardasın” şarkısı ile bitirdi.

Poyrazoğlu'ndan Başkan Yaşar'a teşekkür

Alkışların hiç durmadığı oyunda Ankara seyircisini herkes görmeli sözleriyle konuklarla toplu fotoğraf ve video çekimi yapan Poyrazoğlu “Bütün tiyatro seyircisi Ankara'daymış. Birçok yerde oyun oynamamıza belediyeler müsaade etmiyor. Değil böyle salon yaptırmak olan salonları bile bizlere vermiyorlar. Onun için Başkana da hem Türk Tiyatrosu'na böyle güzel salonlar kazandırdığı hem de bizi sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Sanata ve sanatçıya desteğimiz devam edecek

Poyrazoğlu'na çiçekle teşekkür eden Başkan Fethi Yaşar da, “Bu gece tiyatronun ne kadar önemli ve öğretici olduğunu değerli tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'ndan bir kez daha öğrenmiş olduk. Tiyatro düşündürür, yaşatır, hayatı sevdirir, barışı, kardeşliği sevdirir. Her şeyden önemlisi insan olmayı gösterir. Onun için sanata ve sanatçılarımıza destek olmaya, sizleri bu salonlarımızda onlarla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Oyunun sonunda Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı öğrencileri de sahneye çıkarak Başkan Yaşar ve Poyrazoğlu'na çiçek verdi.