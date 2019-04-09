Tiyatro Libra'nın yeni oyunu “M-0028” seyirciyle buluştu

Kurulduğu günden bu yana uluslararası festivallere uygun projeler üretmeyi hedefleyen Tiyatro Libra'nın yeri prodüksiyonu ‘M-0028' seyircisiyle buluştu.

Oyuncu Kadri Özcan tarafından kaleme alınan ve Devlet Tiyatroları eski genel müdürlerinden Mine Acar'ın yönetmenliğini yaptığı ‘M-0028' adlı oyun, Cermodern'de düzenlenen promiyerle seyircisiyle buluştu. Yaşanan büyük sel felaketi sonrası sağ kalan insanların nasıl bir hayatla karşılaşacağının konu edildiği oyunda özel olarak yapılmış bir sığınağa son dakikada gelen bir adamın sığınak sahipleri ile yaşadıkları ve sığınağın yapay zekası ele alınıyor. Dışarıya çıkılacak son günün hazırlıklarıyla başlayan oyun, hiç beklenmedik bir finalle sonlanıyor. Oyunda Devlet Tiyatrosu sanatçıları Kadri Özcan, Demet Bölükbaşı, Yağmur Uzundemirci, Tuğçe Soncu rol alırken, oyunun dekor ve kostüm tasarımı Duygu Gökalp, ışık tasarımı Zekai Göksu'ya, müzik Peter Gundry'a ait.

Daha önce Kadri Özcan'ın ‘Palto' adlı tek kişilik oyunu yurt içi gösterimlerinin yanı sıra yurt dışında da birçok festivale katılmış ve oyunun yönetmeni Mine Acar direklerarası tiyatro önerileri kapsamında 2018 yılı en iyi yönetmen ödülünü almıştı.