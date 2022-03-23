Tiyatroculardan “Çocuklar Ölmesin” mesajı

Tiyatro Festivali kapsamında vatandaşlara ücretsiz izleme keyfi sunan Yenimahalle Belediyesi, ‘Hayata Dair Müzikli Bir Yolculuk İzler' adlı tiyatroyu izleyicilerle buluşturdu.

Tiyatro Festivali kapsamında vatandaşlara ücretsiz tiyatro izleme keyfi sunan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Hayata Dair Müzikli Bir Yolculuk İzler adlı oyunu tiyatro severle buluşturdu.

Duygusal anların yaşandığı oyunda dünyaya gözlerini açan her çocuğun insanca yaşama hakkının olduğu vurgulandı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen oyunu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da seyircilerin arasından izledi.

Aylan Bebek ağlattı

Oyunda kayıkhane de yaşayan bir grup arkadaş, etkileyici canlandırma ve anlatımlarıyla, dünyaya gelen her bebeğin insan gibi yaşamaya hakkı olduğunu vurguladı. Günümüzde çocukların kavga, savaş ve kötülükler içinde büyümeye çalıştığının dile getirildiği oyunda, Nazım Hikmet'in kız çocuğu adlı şiiri de okundu.

Şarkıların ve video gösterimlerinin de yer aldığı oyunda, dünyada yaşanan olaylar sonucu çocuk ölümlerinden insanlığın utanması gerektiği, olayların fotoğraflarıyla anlatıldı. Gece de oyuncuların çaldığı enstrümanlar eşliğinde birçok çocuk dramı gözler önüne serilirken, yasadışı yollarla ailesi ile birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botun batmasıyla Bodrum'da kıyıya vuran Suriyeli “Aylan Bebek”in görüntüleri ağlattı.

"Çocukları korumalıyız"

Oyun sonunda ayakta alkışlanan oyunculara Yaşar, çiçek takdim etti ve “Bu anlamlı oyunu hep birlikte izledik. Hayattan ders çıkarmamız gerektiğini, çocukları daha da korumamız gerektiğini bizlere anlattı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yenimahalle'de birbirinden güzel oyunları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir, Yenimahalle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir ilçedir, Yenimahalle sanata ve sanatçıya değer veren bir anlayışla yönetilmektedir” dedi.