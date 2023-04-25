TMO Genel Müdürü Güldal: “Yağışların devam etmesi umutlarımızı artırdı”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2023 yılı için TMO'nun hazırlıklarının son aşamada olduğunu belirterek, “Sürekli sahada olan bir kurum olarak faaliyet alanımızdaki ürünleri yakından takip ediyoruz. Yağışların devam etmesi umutlarımızı artırdı. Bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi.

TMO Merkez Birimleri Koordinasyon Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal başkanlığında genel müdür yardımcıları ve merkez birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı açılışında genel bir değerlendirme yapan Güldal, “2023 yılı kurak başladı. Ancak son dönemde alınan yağışlar üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Beklentimiz, bundan sonraki aşamada herhangi bir aksilik yaşamadan hasat sezonuna girilmesi yönünde. Biz kurum olarak bereketli bir yıl bekliyoruz. İnşallah da öyle olacak. TMO olarak 2023 sezonu hazırlıklarımızda son aşamadayız. Ekipman olarak, personel olarak zaten hazırdık. Önümüzdeki günlerde de kalan kısımları tamamlayıp sezona tam teşekküllü girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da TMO'nun üreticinin yanında olacağının altını çizen Güldal, “Biz üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan bir politika izliyoruz. Üreticimiz müsterih olsun. TMO onların yanındadır” diye konuştu.

Güldal, yaklaşık iki saat süren toplantının devamında mevcut iş ve işlemlere dair her birim amirinden bilgi aldı, konulara ilişkin görüşlerini paylaştı.