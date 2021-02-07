TOBB 69 yaşında

yılını kutlayan Rifat Hisarcıklıoğlu, ”69 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından TOBB'un 69. yaşını kutladı. Hisarcıklıoğlu, ”Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 69 yaşında. Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ediyoruz. Dünden bugüne katkı veren herkesten Allah razı olsun. 69 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, TOBB ilk yönetim kurulu üyelerini anarak dünden bugüne TOBB'da emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ettiğini belirtti.