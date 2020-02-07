TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “2021'den itibaren, gümrük vergilerinde bir miktar artış olacak”

Rifat Hisarcıklıoğlu, “İngiltere'nin Gümrük Birliğinden çıkışının fiilen uygulanacağı 2021'den itibaren, gümrük vergilerinde bir miktar artış olacaktır. Ama bundan daha önemlisi şu; Rakibimiz olan özellikle Uzak Doğu'daki ülkelere karşı AB Gümrük Birliği avantajımız sona erecek. Artık bu ülkelerle aynı gümrük vergisine tabi olacağız. Yani bizim maliyetimiz artarken, onların ki düşecek. Bu nedenle de, Brexit'ten en çok kazançlı çıkacak ilk 2 ülke, ABD ve Çin olacak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından ‘Özel Sektör İçin Ürün Bazlı Brexit Rehberi' başlıklı projenin tanıtımı yapıldı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallığın, Avrupa Birliğinden (AB) çıkmasıyla ilgili ‘Tarihi bir olay' değerlendirmesinde bulundu. İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Avrupa'daki konumundan bahseden Hisarcıklıoğlu, “2020'de tarihi bir olaya şahit oluyoruz. İlk defa bir ülke, İngiltere, AB'den ayrılıyor. İngiltere, dünyanın 5'inci, Avrupa'nın 2'nci büyük ülkesi. Aynı zamanda küresel finansın da merkezlerinden. Dolayısıyla hem dünya, hem de Avrupa için, bunun etkileri çok ciddi olacak. Türkiye'de, küresel sistemin önemli bir oyuncusu. Milli gelir itibariyle şu an dünyanın 19'uncu, Avrupa'nın 7'nci büyük ülkesiyiz. İhracat hacminde 31, ithalatta 24'üncü sıradayız. İngiltere, ülkemizin en önemli ticaret ve yatırım partnerlerinden biri. En çok ihracat yaptığımız 2'nci, en çok ithalat yaptığımız 8'inci ülke. Ayrıca ülkemiz için önemli bir yatırımcı. Son 20 sene İngiltere'den ülkemize 11 milyar dolara yakın doğrudan sermaye yatırımı geldi” ifadelerini kullandı.

"2021'den itibaren, gümrük vergilerinde bir miktar artış olacak"

Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin İngiliz kökenli şirket olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İngiltere, ülkemizde en çok yatırım gerçekleştirmiş 3'üncü ülke konumunda. Öte yandan Türk şirketlerinin de, İngiltere'de önemli yatırımları bulunuyor. Bunların değeri 3 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da İngiltere'yi, yurt dışında en çok yatırım yaptığımız 4'üncü ülke yapıyor. Özetle Türkiye için, İngiltere ile ekonomik, ticari ve politik ilişkiler her zaman çok önemlidir. İngiltere'deki tüm hükümetler, Türkiye'nin AB üyelik sürecine de destek sağlamıştır. Önemli bir destekçimizi AB içinde kaybediyoruz. Brexit, ülkemizi hem iktisadi, hem de siyasi olarak etkileyecektir. Birinci AB etkilenecek ikinci Türkiye etkilenecek. İlk analizler, Türkiye'nin Brexit sonrasında, ticaretten en fazla negatif etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına işaret etmektedir. Zira İngiltere'ye yaptığımız 11 milyar dolarlık ihracatın yüzde 98'i yüzde 0 gümrük vergisine tabiydi. İngiltere'nin Gümrük Birliğinden çıkışının fiilen uygulanacağı 2021'den itibaren, gümrük vergilerinde bir miktar artış olacaktır. Ama bundan daha önemlisi şu; Rakibimiz olan özellikle Uzak Doğu'daki ülkelere karşı AB Gümrük Birliği avantajımız sona erecek. Artık bu ülkelerle aynı gümrük vergisine tabi olacağız. Yani bizim maliyetimiz artarken, onların ki düşecek. Bu nedenle de, Brexit'ten en çok kazançlı çıkacak ilk 2 ülke, ABD ve Çin olacak. Arzumuz, İngiltere ile en kısa sürede ayrı bir Serbest Ticari Anlaşması yapılmasıdır. STA, İngiltere'nin de yararına olacaktır. Zira İngiltere'den yaptığımız 8 milyar dolarlık ithalatın yarısı, Brexit sonrasında ilave gümrük vergisine tabi olacak. Yani İngiltere'nin de yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatı bundan zarar görecek. Özetle toplamda, Brexit sonrasında ikili ticaretimizin yüzde 70'i bu işten olumsuz etkilenecek. Kısa vadede durum bu” diye konuştu.

"Türkiye-İngiltere ikili ticaretinin, bir süre daha, yeni gümrük vergileriyle süreceği bekleniyor"

Orta vadede de durumu değerlendiren Hisarcıklıoğlu, İngiltere ile AB'nin yapacağı ticaret anlaşmasının Türkiye için de belirleyici olacağına değinerek, “İngiltere ile AB'nin nasıl bir ticaret anlaşması yapacağı ve Türkiye'nin bu düzenlemeye nasıl taraf olacağı belirleyici olacak. Ne yazık ki burada da AB'nin Gümrük Birliği kuralları devreye giriyor. AB ve İngiltere bir anlaşmaya varmadan önce, İngiltere ile ayrı bir ticaret anlaşması yapmamız pek olası görünmüyor. Bu nedenlerle, Türkiye-İngiltere ikili ticaretinin, bir süre daha, yeni gümrük vergileriyle süreceği bekleniyor. İşte tüm bunların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik hazırlık yapmak üzere, TEPAV çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bir önce bu yolun sonuna kadar AB'nin müzakere süreciyle Türkiye'nin müzakere sürecinin beraber gitmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

TEPAV tarafından hazırlanan raporda hem ihracat hem de ithalat anlamında, ürün ve sektör bazında etki analizlerinin yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Brexit'in ikili ticaretimize getireceği olumlu ve olumsuz tüm yansımaları değerlendirmiş. TEPAV ekibi ayrıca bir de internet uygulaması hazırlamış. Firmalarımız burayı kullanıp, burada kendi ürünlerinin durumu hakkında da bilgi alabilecekler. Kamu idaremizin, sektörlerimizin ve firmalarımızın en iyi şekilde bundan faydalanmalarını diliyorum” dedi.

TOBB ETÜ Kampüsü TEPAV Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi H. E. Sir Dominick Chilcott, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Vekili Hüsnü Dilemre ve TEPAV İcra Direktörü Vekili Sibel Güven konuşmacı olarak katıldı.