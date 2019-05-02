TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Sıkıntıların başında finansmana erişim ve yüksek faizler geliyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Firmalarımızın yaşadığı sıkıntıların başında finansmana erişim ve yüksek faizler geliyor" dedi.

TOBB Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kuruluna TOBB üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, kabine üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, yabancı misyon şefleri ve üyeler katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 100 yıl sonra şimdi ekonomik alanda bir istikbal mücadelesi verdiklerini söyleyerek, "Uluslararası araştırmalara göre dünya ekonomisi hassas bir dönemde ve yavaşlıyor. Dünyada 2019 yılının 2018'e göre ekonomik açıdan daha zayıf geçmesi bekleniyor. Geçen sene ülkelerin yüzde 75'i küresel canlanmaya pozitif katkı sağlamıştı. Yani dünyanın yüzde 75'i bir şekilde büyümeyi hissetmişti. Oysa bu sene ülkelerin yüzde 70'inde yavaşlama tahmin ediliyor. Yani dünyanın yüzde 70'inde büyüme oranları geçen seneye göre daha az olacak. Artan küresel korumacılık uygulamaları, Avrupa'da yükselen popülizm, Brexit sürecinin belirsizliği, ABD Başkanı Trump'ın tavırlarıyla alevlenen ticaret savaşları ve Çin'deki yavaşlama, şu an dünya ekonomisini en çok etkileyen faktörlerin başında geliyor. Ülkemizdeyse Ağustos 2018'de döviz piyasasında başlayan çalkantı hızla ekonominin geneline yayıldı. İç piyasada iş hacmi düştü, nakit akışı azaldı, kredi akışı yavaşladı, tahsilatlar gecikti. Ekonomide bir durgunluk dönemine girdik. Hazine ve Maliye Bakanımızın başlattığı program ve aldığı tedbirlerle ekonomide büyümenin yeniden başlaması bekleniyor. İşte tüm bu sıkıntılı dönemde oda, borsa camiası üyemizin yanında oldu, hizmet etmeyi sürdürdü. Kayseri'de ‘yakınma yekin' derler. Biz yakınmadık, biz yekindik. Yani harekete geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 81 ilde istihdam seferberliğini yeniden başlattık. Burada üzülerek paylaşmak isterim ki bu işe bir tek oda-borsalarım sahip çıktı. Takip ediyorum, oda ve borsalarımın hepsi canla başla çalışıyor. Her ilde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kuruyor, firmalara, OSB'lere ulaşıyor, ülke çapında tanıtıyorlar. Hatta büyük şirketleri birebir ziyaret ederek en geniş katılımı sağlıyorlar. Hükümetimiz de çıkardığı tarihi teşviklerle bu sürece büyük destek verdi. Kısa çalışma ödeneğini işler hale getirdi. Geçen sene sona eren işverene asgari ücret desteğinin miktarını da artırarak yeniden başlattı" ifadelerini kullandı.

Firmaların yaşadığı sıkıntıların başında finansmana erişim ve yüksek faizlerin geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Sizin yüksek faize karşı duruşunuz bize cesaret ve umut veriyor. Yine sizin başlattığınız finansman desteklerinin devam etmesini arzu ediyoruz. Firmalarımızda yaşanan finansman sıkıntısının önemli bir nedeni de kamuda bekleyen alacaklarımız. Bunlar zamanında ödenmediği için bankaların eline, insafına kalıyoruz. Bizi bankaların eline düşürmeyin, yüksek faize mahkûm etmeyin. Başta biriken KDV alacaklarımız olmak üzere kamudan tüm alacakların bir takvime bağlanmasını bekliyoruz. Biz ödememizi bir gün geciktirsek, kamu önce gecikme faizi kesiyor. Bu da yetmiyor, üç kuruş borcumuz olsa tüm hesaplarımıza bloke geliyor. Sabah bir bakıyoruz, hesaplara bloke konmuş, çekler-senetler ödenmiyor. Ne huzurumuz kalıyor, ne itibarımız. Sayın Cumhurbaşkanım zatıalinizin bu konulara el atmasına ihtiyaç var. Eski dönemlerden miras kalan bir önemli yük de peşin vergi. Geçmişte enflasyon yüksek bütçe delik deşikti, devlet vergiyi peşin toplamak isterdi. Çok şükür sizinle bu sıkıntıların hepsi geride kaldı. Ama bu vergi hala duruyor. Artık 90'ların bu kötü mirasını da kaldıralım. Yine sayenizde yerli üretime fiyat avantajı getirildi. Böylece milli sanayimize önemli iş imkânları doğdu. Ama hala pek çok büyük altyapı ve ulaşım projelerimizde yabancı ürünler kullanılıyor. Benzer durum yerel idarelerde de söz konusu."