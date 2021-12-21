İhlas Haber Ajansı

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Yapılan bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının piyasada istikrar ve öngörülebilirlik talebine yönelik yapılan biri dizi tedbir açıklamasını olumlu karşıladıklarını ifade etti.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz. Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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