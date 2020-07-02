TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:"İkinci dünya savaşından sonra, en büyük küresel krizi yaşanıyor"

Rifat Hisarcıkloğlu, "İkinci dünya savaşından sonra, en büyük küresel krizi yaşanıyor.Pandemi sürecinde TOBB olarak, ilk günden itibaren, yurt içinde ve yurt dışında tüm paydaşlarımızla istişare içinde olduk. Ülke içinde, iş insanlarının sorunlarını, talep ve tavsiyelerini derleyip, Hükümete aktardık. Ekonomiye Destek paketlerinin hazırlanma sürecine katkı sağladık” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıkloğlu, pandemi sonrası dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Uluslararası İlişkileri” konulu toplantına katıldı. Toplantıda Küresel ticaret sisteminin nereye gittiği, AB, ABD, Çin, Asya-Pasifik ve gelişmekte olan ülkeleri bekleyen fırsatlar ve zorluklar,ve Türkiye'nin bu duruma olan hazırlığı ve eğilimleri ele alındı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, İkinci dünya savaşından sonra, en büyük küresel krizin yaşandığını belirterek,”Bu süreçte TOBB olarak, ilk günden itibaren, yurt içinde ve yurt dışında tüm paydaşlarımızla istişare içinde olduk. Ülke içinde, iş insanlarının sorunlarını, talep ve tavsiyelerini derleyip, Hükümete aktardık. Ekonomiye Destek paketlerinin hazırlanma sürecine katkı sağladık” dedi.

Hisarcıklıoğlu,Kovid-19 sonrası dönemi yorumlamak ve duruma adapte olunması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.