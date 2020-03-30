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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan destek geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan destek geldi.


TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. 'BizBizeYeterizTürkiyem'” dedi.

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