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TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu'dan heyecanlandıran paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye’nin otomobil girişim grubuyla (TOGG) bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuyla (TOGG) bir araya geldi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOOB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuyla bir araya geldi. Toplantıda yerli otomobilin ilk prototip modeli incelendi.


TOBB Başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik.”

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