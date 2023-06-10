TOBB ETÜ'de mezuniyet heyecanı

TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu mezuniyet töreninde gençlere, “Ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. Devir, hayatı bulduğu gibi bırakmayanların devri. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı olun. Adaletli olun” diye seslendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyeti ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, öğrencilere hayal kurmaları ve o hayaller üzerinden hedefler koyarak çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. Kimseyi ötekileştirmeyin. Vicdanlı olun, adaletli olun” dedi.

TOBB ETÜ 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezunları diplomalarını aldı. TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada gençlere hitaben “Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için bizden daha çok çalışacağınıza inancım tam” diye seslendi.

Eğitime yapılan yatırımın, ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Sayısı 10 bini aşan mezunlarımızın ve hocalarımızın başarılarıyla göğsümüz kabarıyor. Tesla'dan Apple'a dünya devlerinde mezunlarımız başarılı işlere imza atıyor. TOBB ETÜ'de aldığı eğitimle New York Barosu'nun sınavını kazanıp Amerika'da avukatlık yapan mezunlarımız var. Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen uçak motoru tasarım yarışmasında öğrencilerimiz dünya birincisi oldu. Tıp Fakültemiz uzmanlık sınavı'nda kısa sürede ilk 3'e girdi. Geçtiğimiz dönemlerde hem TUS hem KPSS birincisi de TOBB ETÜ'den çıktı. Mezunlarımız arasında milletvekili ve belediye başkanı seçilenler var. Hem de Meclisin en genç milletvekili bizden. TOBB ETÜ'lü bürokratlar, yöneticiler her yerde. Artık Bakanlıklara gittiğimde TOBB ETÜ mezunlarımızı görüyorum. TOBB ETÜ büyük bir networke dönüşüyor” diye konuştu.

Hayata yenilik getirin çağrısı

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Ar-Ge'sinin de TOBB ETÜ kampüsünde yapıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Öğrencilerimiz gelecek dönem TOGG'da ortak eğitim programlarına başlıyor olacak” sözleriyle müjde verdi.

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

“Her biriniz, yeni dünyaya hazırsınız! Eski köye yeni adet getirin. Ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. Unutmayın, devir değişiyor. Devir, hayatı bulduğu gibi bırakmayanların devri. Bakın yapay zekâyla, 3. nesil robotlarla birlikte önümüzdeki 50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak. Yapay zekâ en büyük rakibiniz olacak.

İşte Türkiye'nin ilk Yapay Zeka Mühendisliği bölümünü bu yüzden kurduk. Bu sene ilk mezunları verecek. Sizlerle geleceği inşa etmek için kurduk. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı olun. Adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın. Ve dürüst olun! Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Dilinden, dininden, kimliğinden, görüşünden, mezhebinden dolayı kimseyi ötekileştirmeyin.”