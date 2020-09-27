Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nda bayrak değişimi yaşandı. Zeynep Erkunt Armağan'dan boşalan kurul başkanlığına Opet Petrolcülük AŞ Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk seçildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nurten Öztürk'ü tebrik ederek, “Kadın girişimcilerimiz her geçen gün başarı çıtasını daha da yükseltiyor” dedi. Öztürk ise, “Öncelikle pandemi döneminin olumsuz etkilerini minimize edecek temizlik, hijyen, sağlık alanlarında projeler üretmek için çalışacağız” diye konuştu.

Dijitalleşme çağrısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans yöntemiyle TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışmalarından dolayı bütün kadın girişimcilere teşekkür ederken, Nurten Öztürk'e yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Kadın girişimci kurullarının gündemine dijitalleşmeyi almasını isteyen Hisarcıklıoğlu, “TOBB kadın Girişimciler Kurulumuzda bu güne kadar büyük emekleri geçen kurul üyelerimize ve önceki Kurul Başkanlarımız Aynur Bektaş, Evrim Aras ve Zeynep Erkunt Armağan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Kadın girişimcilerimiz her geçen gün başarı çıtasını yükseltiyor. Ulusal ve yerel çok başarılı projelere imza atıyor. Biz de destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye'nin kalkınmasının yolu, kadın girişimcilerimizin daha da artmasından geçiyor. 81 ilde örgütlenen 7 bin kadın girişimciler kurulu üyemiz bu alanda farkındalık oluşturmak için sahada çalışıyor. Kadın girişimci kurullarımızın eğitim, etkinlik ve tanıtım çalışmalarıyla, kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Yeni projeler gündemde

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen Nurten Öztürk de video konferans yöntemiyle katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ülke sevdalısı bir iş kadını olarak bu onurlu görevi kabul ederken düşündüğüm tek şey bu kadar değerli, saygın, birikimli bir iş gücüne duyduğum inanç ve birlikte ülkemiz için yapabileceklerimizin oluşturduğu heyecandır. Bana verilen bu onurlu görev sürecim içerisinde ise hedefim; mevcut projelerin en sağlıklı biçimde yürütülmesi ve geliştirilerek tabana yaygınlaştırılması, öncelikle pandemi döneminin olumsuz etkilerini minimize edecek temizlik, hijyen, sağlık alanlarında projeler üretmek, soluğu tükenmiş ama ülkemiz için gerekli projelerin desteklenmesi ve hedefe ulaşmasının çabuklaştırılması, ülkeyi ve ülke insanını değiştirip geliştirecek; doğaya saygı, vatana saygı, yaşama saygı projeleri üretmek ve uygulamak olacaktır” diye konuştu.

Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve Cherry Vallet Gıda Genel Müdürü Melisa Tokgöz Mutlu ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılıklarına devam ediyor.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 7 bin üyesi ile geniş bir ağ ördü

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2007 yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere kuruldu.

TOBB koordinasyonunda Oda ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 7000 üyesi ile ülkenin en geniş girişimci kadın ağı durumunda. Kurul üyeleri, kendi sahalarında lider konumda olan iş kadınları, profesyonel yöneticiler, girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler ile bu sahada bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden ve girişimciliği destekleyen kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşuyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 27 kişiden oluşan bir üst kurulu mevcut.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk kimdir?

Mengen'de 1949 yılında doğan Nurten Öztürk, ilk ve ortaokulu Mengen'de tamamladı. Sırasıyla Sinop Kız Öğretmen Okulu, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu ve Fen Fakültesi Zooloji-Botanik Bölümü'nü bitirerek 1971 yılında Akşehir Öğretmen Okulu'nda biyoloji öğretmeni olarak görevine başladı. Aynı yıl okul arkadaşı Fikret Öztürk ile evlendi. Görev aldığı tüm okullarda laboratuvar çalışmalarına öncelik verdi. 1984 yılında öğretmenlikten ayrılarak aile şirketi olan ve 1980 yılında kurulan Öztürkler Petrol Ltd. şirketinde çalışmaya başladı. Eşi Fikret Öztürk ile birlikte 1992 yılında İstanbul'a gelerek Türkiye'nin ilk yerli akaryakıt şirketi olan OPET Petrolcülük A.Ş.'yi kurdu. Kuruluşundan itibaren şirketin her bölümünde aktif olarak görev yapan Nurten Öztürk, OPET'in Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi, Tarihe Saygı Projesi ve Trafik Dedektifleri projelerinin fikir lideri ve yöneticisi.