TOBB ve Halkbank'tan ‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' anlaşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Halkbank, Türkiye'nin tedarik zincirinde finansmanı güvence altına alan bir anlaşmaya imza attı. TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ”Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak” dedi.

Video konferans yöntemi ile düzenlenen imza törenine TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve bu kurumların müdürleri ile üyeleri katıldı. Ticaret hayatında mal alım-satımının zor iş olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, ”KOBİ'lerimiz başta olmak üzere tüccar ve sanayicilerimize her zaman destek olan, özellikle bu pandemi döneminde hep yanımızda gördüğümüz Halk Bankası ile çok önemli bir iş birliği başlatıyoruz. Biliyorsunuz, ticari hayatta mal alım-satımı zor iştir. Hele bir de vadeli olursa büyük risk içerir. Mal almak istersin ama cebinde paran yoktur. Vade yapmak istersin, satıcı kabul etmez. Bankalar kredi vermez, verse de yüksek faiz ve teminat talep eder. Malını satmak istersin, ama kimsede nakit yoktur, herkes vadeli ödemek ister. Çek, senet alsan, bu sefer de vadesi geldiğinde bunu tahsil edebilir miyim derdine düşersin. İşte Halkbank Paraf ticari kredi kartıyla tüm bu dertler sona eriyor. Tedarik zincirinin güven içinde işlemesi sağlanıyor. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız” dedi.

"Mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor"

Hayata geçirilen anlaşmayla kazan-kazan anlayışı güdüldüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, ”Sattığımız mal bedelini tahsilat riski taşımadan, Halk Bankası garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de, bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 seneye ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor. Böylece hem alıcı, hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatıyor. İşte bu, kazan-kazan anlayışıdır. Bu vizyonla bu güzel ürünü tüm üyelerimize sunan Halkbank'ı, kıymetli genel müdürleri sayın Osman Aslan nezdinde gönülden tebrik ediyorum. Yine bu kartla üyelerimize başka indirimler ve avantajlı kampanyalar da sunuyorlar. Ayrıca Halkbank güzel bir jest daha yapıyor. Bu kredi kartına Birliğimiz logosunu da ekletiyor. Kendilerine tüm camiam adına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak”

Anlaşmanın KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik edeceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

“81 il, 160 ilçedeki oda ve borsalarımız ile 61 sektör meclisimizin tüm üyeleri, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecekler. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen finansman maliyetleri, KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik edecek. KOBİ'lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçlenecek. Tedarik zincirinin güven içinde işlemesi adına çok önemli ve faydalı gördüğümüz Paraf Ticari kredi kartını hayata geçirenlere, başta Halk Bankası Genel Müdürü Sayın Osman Aslan olmak üzere tüm Halk Bankası ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İş dünyamıza ve ülkemize hayır ve bereket getirmesini diliyorum.”

"Bu imzayla finansmanı güvence altına alıyoruz"

Türkiye'de KOBİ bankacılığının lideri olduklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, “Türkiye'de KOBİ bankacılığının lideri olarak, TOBB üyesi 1,5 milyon işletmeyi kapsayacak ve tedarik zincirine finansman güvencesi sağlayacak bu anlaşmayı imzalamanın gururunu yaşıyoruz. Atalarımız ne güzel söylemiş, birlikten kuvvet doğar. Biz de burada sağladığımız birliktelikle ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyoruz. Ülkemizin 81 ilinde, 160 ilçesinde bulunan 365 oda ve borsanın yanı sıra 61 sektör meclisini de çatısı altında toplayan TOBB ile iş birliğimizin bizim için anlamı büyük. Bu imzayla ülkemiz ekonomisinin en kapsamlı ve en yaygın tedarik zincirinde en önemli öğelerden birini; finansmanı güvence altına alıyoruz. Halkın bankası olarak tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getiriyoruz” diye konuştu.

‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı' olarak adlandırılan bu anlaşmanın TOBB üyelerine sunacağı avantajların bazılarını paylaşmak istediğini söyleyen Arslan, ”Öncelikle bu anlaşmanın kartı üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ kredi kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ kredi kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda esnek taksit ve vade imkânları sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye işyerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek. Bugün itibarıyla 3,8 milyonu aşan kullanıcısıyla ticari kredi kartları segmentinde Türkiye'nin en çok tercih edilen kredi kartlarından biri olan Paraf Ticari kart ailesinin tüm avantajlarını bu anlaşma çerçevesinde TOBB üyelerine de sunacağız. Paraf KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf ve Paraf Business'tan oluşan Paraf Ticari kartlar ailemizin tüm kampanyaları, tüm imkânları TOBB üyesi işletmeler için de geçerli olacak. Bu anlaşmayla ‘sorumlu bankacılık anlayışımızın kapsama alanı' daha da genişleyecek” ifadelerini kullandı.

“Bu anlaşma 82 yıldır olduğu gibi bugün de daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat için reel sektöre tüm gücümüzle destek vermemize imkân tanıyor”

İmza töreni yapılan anlaşmanın Halkbank'ı hedeflerine daha yaklaştırdığını kaydeden Arslan, ”TOBB ile imzaladığımız bu anlaşmamızın temeli de zaten ‘sorumlu bankacılık anlayışımıza' dayanıyor. Bu anlaşma 82 yıldır olduğu gibi bugün de daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat için reel sektöre tüm gücümüzle destek vermemize imkân tanıyor. Sonuç itibarıyla bu anlaşma hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. 2021'e böylesine büyük bir adımla girdik. Bundan sonra da büyük ve sağlam adımlarla ilerleyeceğimizi, Halkbank olarak ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için tüm hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Halkbank'ın üreten Türkiye'nin bankası olduğunu bir kez daha ispatlayan bu anlaşmamızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.