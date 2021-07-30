İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TOBB yanan ormanlar için 5 milyon TL yardımda bulunacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

Rifat Hisarcıklıoğlu, yurtta yaşanan orman yangını felaketleri nedeniyle 5 milyon TL yardımda bulunacaklarını açıkladı.


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ülkede meydana gelen orman yangını felaketlerinden dolayı 5 milyon TL yardımda bulunacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Milletimizin yanındayız. Birlikten güç ve umut doğar. Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon TL destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.