TOBB yanan ormanlar için 5 milyon TL yardımda bulunacak

Rifat Hisarcıklıoğlu, yurtta yaşanan orman yangını felaketleri nedeniyle 5 milyon TL yardımda bulunacaklarını açıkladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ülkede meydana gelen orman yangını felaketlerinden dolayı 5 milyon TL yardımda bulunacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Milletimizin yanındayız. Birlikten güç ve umut doğar. Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon TL destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.