TOBB'da deprem seferberliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 10 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler için yardım seferberliği devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren bu seferberliğe katılan TOBB tarafından yapılan açıklamada, ”9 Şubat 2023 itibarıyla toplam 260 tır gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 132 tır giysi ve battaniye, 41 bin 136 adet ısıtıcı, bin 946 adet iş makinesi, vinç, jeneratör, 405 adet konteyner ve çadır, 105 adet seyyar tuvalet deprem bölgesine ulaştırıldı. Oda ve borsalar deprem bölgesinde yemek ihtiyacını karşılamak için seyyar mutfaklar kuruyor. Yardımlar, TOBB'da kurulan kriz masasından koordine ediliyor” denildi.

Öte yandan, TOBB tarafından başlatılan nakdi yardım kampanyası da sürüyor.