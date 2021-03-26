TOBB'dan “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, ekonominin belkemiği KOBİ'lerin yüzde 99'unu oluşturan küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” başlatılan kampanyada tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılama amacı güdülüyor.

“Ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum”

KOBİ'lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurgulayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kampanya ile ilgili olarak, “Ekonomide COVID-19 pandemisinden en çok etkilenenler küçük işletmeler oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana ya kapalı kaldılar ya da tam kapasiteyle çalışamadılar. Bu durum masraflarını karşılayamamalarına, finansmana erişimde zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerinde ise aksamalara yol açtı. Şimdi ise kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu kampanyada küçük işletmelerin büyük rol oynadığını belirterek, “Küçük işletmeler, KOBİ'ler ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarları. Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak. İşte bu kapsamda TOBB ve Visa olarak ‘Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyasına başlıyoruz. Bu kampanya ile tüketicilerin yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek olabileceklerini vurgulamak, yapılacak bir alışverişin küçük işletmeler nezdinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin istiyoruz ve tüm herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasını değerlendiren Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise şunları kaydetti:

“Küçük işletmeler ekonomik hayatımızı olduğu kadar, toplumsal hayatımızı da zenginleştiriyor. Visa olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerine çok önem veriyoruz. Pandeminin başından itibaren İşimi Yönetebiliyorum projemizle küçük işletmelere, işlerini online ortama taşımalarına yardımcı olmayı ve elektronik ödemeleri kabul etmelerine destek vermeyi sürdürdük. Şimdi de, Visa'nın Avrupa'da 3 yıldır yürütmekte olduğu ‘Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyasını TOBB iş birliğiyle ülkemizde hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş yapmanın ekonomimize ve toplumumuza faydaları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çağrımız ile 'küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin' diyoruz.”

Visa “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir reklam filmi de çekildi. Profesyonel oyuncular yerine gerçek küçük işletme sahip ve çalışanlarının rol aldığı filmde, hepimizin yakından tanıdığı, manav, kuruyemişçi, terzi, çiçekçi, kahveci, lostracı, dönerci gibi çeşitli iş kollarının zihinlerimize kazınmış olan çalışma sesleri yankılanıyor.