TOBB'un 75. Mali Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), konferans salonunda gerçekleştirilen 75. Mali Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı konuşmada, “2023 hedeflerinde ekonomimize gerekli reform ve değişiklikleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“TOBB bizim için ülkemizdeki yatırımın, istihdamın ve aynı zamanda emeğin, üretimin kalbinin attığı bir platformdur” diyen Oktay, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin 81 iline ve 160 ilçesine yayılmış 365 oda ve borsayı bünyesinde barındırarak Türkiye ekonomisine birliğin gücünü yansıtmaktadır. Ekonomik alanda hayata geçirdiğimiz reformların her zaman mutfağında olmuş, ortak aklın gereğini yapmamızda da en önemli paydaşlarımızdan birisi olmuştur. 2017 yılında TOBB öncülüğünde başlattığımız istihdam seferberliği bu işbirliğinin en somut göstergesidir. İstihdam seferberliği ile sizlerin gayretleri sonucunda 1 milyon ilave istihdam, iş, aş ve ekonomi oluşmuş durumda. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde sizin gibi emeğin kıymetini bilen, iş imkanı sağlayan ve dayanışma örneği sergileyen bir birliğin temsilcileriyle bir arada olmayı ayrıca anlamlı buluyorum. TOBB'la birlikte yürüttüğümüz istihdam seferberliğini 2 buçuk milyonu, 2 buçuk milyon yeni istihdam hedefiyle 2019'da devam edeceğine inanarak tüm emekçilerimizin 1 Mayıs gününü kutluyorum.”

“Dış kaynaklı manipülasyonlara sizlerle birlikte göğüs gerdik”

Hükümet olarak girişimcilere gerekli yolları açtıklarını söyleyen Oktay, “Burada tüm temsilcilerin oluşturduğu zengin kardeşlik kültürü ve istişare ortamı ekonomi politikalarımıza daima etki etmiştir. Biz dış kaynaklı manipülasyonlara sizlerle birlikte göğüs gerdik, hep birlikte Türkiye'yi büyüttük ve yatırımcılar için güvenli bir liman olmasını sağladık. Omuz omuza dirayetli durdukça ortak gayretlerimiz sonucunda önümüzde yeni kapılar açıldı ve daha güçlü Türkiye hedefine yürüdük. Bugüne kadar ya bir yol bulduk ya da o yolu birlikte oluşturduk. Biz yol açtıkça sizler risk alarak koştunuz. Bugüne kadar yaptıklarımızı tekraren paylaşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin bugün geldiği noktaya nasıl geldiğini iyi değerlendirmeden gelecek hedeflerimize ilerleyemeyiz bunu çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmalarına şu şekilde devam etti:

“KDV ve ÖTV indirimleri, KOBİ kredileri, asgari ücret desteği, faiz indirimleri, kredi yapılandırmaları ve ihracat kapama sorunlarının çözümü gibi birçok uygulamayı yine sizlerle istişare halinde hayata geçireceğiz. Ülkemizi 17 yılda nasıl 3 buçuk, 4 kat büyüttüysek bundan sonrada dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için yine yüksek motivasyon ve daha fazla gayretle çalışmalıyız. İnanıyorum ki ülkemizin ekonomik hamleleri sayıları giderek artan girişimcilerimizle birlikte yeni boyutlar kazanacaktır.”

“Ekonomimiz sahip olduğu dirayetle suni manipülasyonları en az hasarla atlatabilecek bunu da atlatabileceğini geçmişte olduğu gibi bugün de gösterdi”

“Ekonomimiz sahip olduğu kapasite, donanım ve dirayet ile suni manipülasyonları en az hasarla atlatabilecek bunu da atlatabileceğini geçmişte olduğu gibi bugün de göstermiştir” diyen Oktay, “Küresel finansal kriz dönemlerinde birileri felaket senaryoları yazarken bizim ekonomimiz büyümeye devam etmiştir. FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra ekonomi çökecek, bankalar kapanacak diyenlere inat sağlam ekonomik zeminimizle sizlerin inanç ve kararlılığıyla istikrarımızdan ödün vermedik. Bugün de piyasalardaki kötü niyetli fiyat artışlarına izin vermeyerek ekonomide istikrarımızı koruyacak tüm önlemleri alıyoruz. Yaşanan gelişmelerin beraberinde birçok fırsatı da beraberinde getirdiğine yürekten inanıyor, 2023 hedeflerinde ekonomimize gerekli reform ve değişiklikleri hayata geçireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı yeni ekonomik programı yapısal dönüşüm adında gider oluşturan giderleri yeni gelirlerle dengeleyerek bütçe disiplinine bağlığımızı sürdürüyor olacağız. Para ve maliye kriterlerimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İhracat rakamlarımızdan son derece memnunuz. 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız geçtiğimiz yıl 168 milyar doları aştı. İnşallah çok hızlı bir şekilde, çok daha büyük rakamları geride bırakıyor olacağız. Biz 200 milyar dolar ihracat rakamını bir an önce geride bırakmak zorunda hissediyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında yüzde 72.6'iken, 2019 Mart ayında yüzde 87.9'a yükseldi. Türkiye büyümeyi, üretmeyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı.